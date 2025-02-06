РФ перечислила Абхазии 343 млн рублей на выплату зарплат бюджетникам

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Россия перечислила Абхазии 343 млн руб на выплату зарплат бюджетникам. Об этом сообщил журналистам заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач.

"С Республикой Абхазия у нас сохраняются дружеские и добрососедские отношения, подкрепленные международными договорами о сотрудничестве и взаимопомощи",- сказал Вольвач.

По его словам, РФ соблюдает все договоренности и принятые на себя обязательства.

"Сегодня из федерального бюджета в Абхазию поступили 343 млн рублей на выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы – учителям, врачам, сотрудникам правоохранительных органов", -отметил замминистра.