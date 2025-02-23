Поиск

Мурашко ознакомится с ходом диспансеризации детей в Абхазии

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения России Михаил Мурашко прибыл в Абхазию, в сопровождении и. о. министра здравоохранения республики Эдуарда Бутбы осмотрел республиканскую больницу, сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии в воскресенье.

В пресс-службе добавили, что российский министр планирует посетить стройплощадку детской больницы, а также ознакомиться с информацией о ходе диспансеризации детей.

В миреМурашко и Гунба договорились о сотрудничестве РФ и Абхазии в здравоохраненииЧитать подробнее

Бутба сообщал журналистам, что "согласно ранее достигнутой с РФ договоренности, с 12 февраля началась масштабная диспансеризация школьников Абхазии", завершится она в мае.

В тот же день Мурашко посетил телемедицинский центр Республиканской больницы Абхазии, который начал работу с 20 февраля. С помощью этого центра местные врачи могут консультироваться с коллегами из ведущих медицинских учреждений России.

Договоренность о начале проведения телемедицинских консультаций для жителей Абхазии была достигнута в ходе недавней встречи политического деятеля республики Бадры Гунба с главой российского Минздрава в Москве.

Абхазия Минздрав РФ Михаил Мурашко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Решетников не исключил подписание соглашения о безвизовом режиме с Мьянмой в марте

Песков считает, что Трамп не потерпит резких выпадов Зеленского в свой адрес

В Германии стартовали парламентские выборы

В Германии стартовали парламентские выборы

СМИ связали возможность отправки Британией и Францией военных на Украину с поддержкой США

СМИ связали возможность отправки Британией и Францией военных на Украину с поддержкой США

Департамент Маска вводит отчетность федеральных служащих о проделанной работе

Департамент Маска вводит отчетность федеральных служащих о проделанной работе

Что случилось этой ночью: воскресенье, 23 февраля

Военная операция на Украине

Глава британского МИД анонсировал крупнейший пакет санкций в отношении России

Глава британского МИД анонсировал крупнейший пакет санкций в отношении России

В Германии пройдут досрочные выборы в бундестаг

В Германии пройдут досрочные выборы в бундестаг

США намерены получить на Украине доступ не только к редкоземельным металлам, но и к другим ресурсам

Что произошло за день: суббота, 22 февраля

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе345 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне42 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5904 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2182 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии165 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние223 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России52 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });