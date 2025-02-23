Мурашко ознакомится с ходом диспансеризации детей в Абхазии

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения России Михаил Мурашко прибыл в Абхазию, в сопровождении и. о. министра здравоохранения республики Эдуарда Бутбы осмотрел республиканскую больницу, сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии в воскресенье.

В пресс-службе добавили, что российский министр планирует посетить стройплощадку детской больницы, а также ознакомиться с информацией о ходе диспансеризации детей.

Бутба сообщал журналистам, что "согласно ранее достигнутой с РФ договоренности, с 12 февраля началась масштабная диспансеризация школьников Абхазии", завершится она в мае.

В тот же день Мурашко посетил телемедицинский центр Республиканской больницы Абхазии, который начал работу с 20 февраля. С помощью этого центра местные врачи могут консультироваться с коллегами из ведущих медицинских учреждений России.

Договоренность о начале проведения телемедицинских консультаций для жителей Абхазии была достигнута в ходе недавней встречи политического деятеля республики Бадры Гунба с главой российского Минздрава в Москве.