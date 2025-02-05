Трамп заверил, что не хочет доводить дело до вооруженного конфликта с Ираном

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил о желании заключить с Тегераном соглашение по иранской ядерной проблеме и избежать конфронтации.

"Сообщения о том, что США, работая вместе с Израилем, собираются разорвать Иран в пух и прав, крайне преувеличены. Я бы предпочел подлежащее верификации мирное ядерное соглашение, которое позволит Ирану развиваться и процветать", - написал он в социальной сети Truth Social в среду.

Трамп заявил, что необходимо начать работать над таким соглашением как можно скорее.

Он подчеркнул, что хотел бы, чтобы Иран был успешной страной, но без ядерного оружия.

Накануне американский лидер подписал указ, предусматривающий восстановление политики максимального давления на Иран.

Политика максимального давления на Иран использовалась во время первого президентства Трампа. Она предусматривала введение жестких санкций и других ограничений против Тегерана. В частности, это делалось в ответ на иранские работы по ядерной программе, на разработку баллистических ракет. Целью политики было вынудить Тегеран пойти на уступки на переговорах с США по спорным вопросам.