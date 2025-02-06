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Израильские военные обсуждают, можно ли палестинцам покидать сектор Газа через Израиль

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Глава израильского Минобороны Исраэль Кац обсудил с высокопоставленными военными вариант, при котором жителя сектора Газа разрешат выезжать из анклава через израильскую территорию, сообщает Ynet со ссылкой на источники.

Для этой цели предлагают использовать порт Ашдод и аэропорт "Тимна" имени Илана и Асафа Рамонов на юге страны. По этим маршрутам планируют отправить лишь уезжающих добровольно, причем после строгой проверки на предмет безопасности.

Ynet напоминает, что Израиль долгое время ограничивал перемещение палестинцев из сектора Газа. При этом планы с их пропуском через территорию Израиля находятся на ранней стадии обсуждения; они являются частью более масштабных дискуссий относительно будущего сектора Газа после окончания конфликта в анклаве.

Ранее Ynet сообщал, что Кац встретился с начальником Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви, генеральным директором израильского Минобороны Эялем Замиром и генералом Ницан Алон. По данным источников, они говорили о возможных рамках мер по стимулированию иммиграции из Газы.

До этого сообщалось, что Кац поручил военным разработать план, который позволит жителям сектора Газа, желающим покинуть анклав, сделать это беспрепятственно.

Президент США Дональд Трамп несколько раз заявил, что Вашингтон должен взять под свой контроль сектор Газа после завершения боевых действий в анклаве. Он отметил, что США смогут "медленно и аккуратно начать строительство того, что стало бы одним из величайших и самых зрелищных проектов на Земле". По словам Трампа, для этих целей "не понадобится ни один военный США". Жителей сектора Газа он при этом предлагает переселить в Египет и Иорданию или в другие страны.

Хроника 07 октября 2023 года – 06 февраля 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Газа Дональд Трамп Израиль Минобороны сектор Газа Исраэль Кац Герци Халеви
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