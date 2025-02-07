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Минюст США распустил группу, которая занималась активами российских олигархов

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США прекратило деятельность сформированной предыдущей администрацией оперативной группы KleptoCapture, ответственной за поиск и аресты активов российских олигархов, сообщило агентство Associated Press (АР).

"Эта политика требует фундаментального изменения мышления и подхода", - написала служебной записке в первый день пребывания в должности новый министр юстиции Пэм Бонди.

В записке говорится, что "юристы, назначенные на решение этих задач, должны вернуться на свои прежние должности, а ресурсы, в настоящее время выделяемые на эти усилия, должны быть направлены на полную ликвидацию наркокартелей".

Министерство также распустило оперативную группу по "контролю за иностранным влиянием, направленным на сеяние раздора, подрыв демократии и распространение дезинформации".

Минюст также изменил подход к соблюдению Закона о регистрации иностранных агентов, от 1938 года, который требует, чтобы люди раскрывали правительству, когда они лоббируют в США интересы иностранных правительств или политических субъектов.

"Прокурорам было поручено сосредоточить уголовное преследование на актах более традиционного шпионажа, а не на нарушениях регистрации", отмечает агентство.

США объявили о начале работы группы KleptoCapture, в 2022 году. В нее вошли представители министерств финансов, юстиции и внутренних дел США, Великобритании, Канады, Японии, Германии, Франции, Италии, а также Еврокомиссии.

Минюст США Россия олигархи
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