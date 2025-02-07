В Узбекистане изменят систему организационного набора граждан для работы в России

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Делегация Узбекистана в ходе визита в Россию обсудила вопросы сотрудничества в области трудовой миграции, было поддержано предложение о совершенствовании системы организованного набора граждан страны для работы в России, сообщила пресс-служба МИД республики.

"Делегация Узбекистана провела встречи в министерствах внутренних и иностранных дел, здравоохранения, экономического развития, науки и высшего образования, а также в Федеральной службе по труду и занятости (Роструд) и правительстве Москвы", - говорится в сообщении.

В повестке центральное место было отведено обсуждению вопросов сотрудничества в области трудовой миграции, а также в решении проблем, с которыми сталкиваются граждане Узбекистана на территории России.

По итогам встреч достигнуты договоренности о взаимодействии в указанных направлениях. В частности, российская сторона поддержала предложение о совершенствовании системы организованного набора и профессионального обучения граждан Узбекистана, намеревающихся работать в России.

"Подчеркнута необходимость ускорения проработки вопроса переноса процедуры получения разрешительных документов на территорию Узбекистана. Также выражена готовность и далее содействовать процессу легализации правового статуса узбекских граждан в соответствии с указом президента России до 30 апреля текущего года, а также создать благоприятные условия для их временной трудовой деятельности в России по линии организованного набора", - отмечается в сообщении.

В этом контексте Роструд прорабатывает вопрос создания "Единого оператора" по организованному привлечению иностранных работников, а также разработки преференциальных условий, включая оплату патента за счет работодателя. Кроме того, российская сторона заверила, что приложит все усилия для предотвращения распространения в медиа-пространстве недостоверной и ангажированной информации о трудовых мигрантах в России.

В завершении визита узбекской делегации с участием ряда крупных российских компаний-работодателей был проведен форум, по итогам которого подписаны четыре соглашения об организованном привлечении более трех тысяч граждан Узбекистана.

По данным ЦБ Узбекистана, в 2024 году переводы трудовых мигрантов из России составили $11,5 млрд, что на 29% больше, чем годом ранее.

По официальным данным, в России живут и работают более 1 млн граждан Узбекистана.