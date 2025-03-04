Объем торговли между Евросоюзом и Китаем в 2024 году сократился

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Страны Евросоюза в 2024 году экспортировали в Китай товары на сумму 213,3 млрд евро, импортировали - на 517,8 млрд евро, сообщает статистическое управление ЕС Eurostat.

К 2023 году первый показатель уменьшился на 4,5%, второй - на 0,5%.

Китай в 2024 году был крупнейшим торговым партнером Евросоюза по объему импорта (21,3% всех поставок из-за пределов ЕС) и третьим по величине экспорта (8,3%).

Наиболее значительные объемы поставок из Китая пришлись на электрооборудование, электроприборы и электродетали (96,8 млрд евро), телекоммуникационное и аудиооборудование (60,9 млрд евро), оргтехнику и устройства для обработки данных, такие как персональные компьютеры и серверы (45,9 млрд евро). Эти три категории составили 39,3% всего импорта в ЕС из КНР, отметил Eurostat.

За последние десять лет (в 2014-2024 годах) импорт в Евросоюз из Китая вырос более чем вдвое (на 101,9%), экспорт из ЕС в КНР увеличился на 47%.