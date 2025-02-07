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В МУС осудили американские санкции против суда

В МУС осудили американские санкции против суда
Фото: Alex Gottschalk/DeFodi Images via Getty Images

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В Международном уголовном суде (МУС) заявили, что введенные президентом США Дональдом Трампом санкции вредят работе суда, сообщается на сайте МУС в пятницу.

"МУС осуждает подписание в США указа, целью которого является введение санкций против официальных лиц МУС и нанесение вреда его независимой и беспристрастной работе", - говорится в заявлении.

Отмечается, что суд намерен продолжать работу, несмотря на ограничительные меры.

Ранее Трамп подписал указ, который вводит санкции против Международного уголовного суда (МУС) за действия против Соединенных Штатов и его союзников, в том числе Израиля. Президент США заявил, что действия МУС являются "посягательством на суверенитет Соединенных Штатов" и "подрывают важнейшую работу правительства в области национальной безопасности и внешней политики".

В ноябре 2024 год МУС выдал ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и занимавшего тогда пост министра обороны Йоава Галанта за "преступления против человечности и военные преступления" в связи с конфликтом в секторе Газа.

После этого республиканцы в минувшем январе инициировали предложение ввести санкции против МУС. Но на прошлой неделе демократы заблокировали его.

США не являются стороной Римского статута, в связи с чем неоднократно заявляли о непризнании юрисдикции МУС над американскими гражданами.

МУС США
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