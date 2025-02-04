Рубио заявил, что USAID не считается с национальными интересами США

Цветы перед штаб-квартирой USAID в Вашингтоне Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Агентство США по международному развитию (USAID) в своей работе не учитывает интересы страны, а иногда даже подрывает работу властей, заявил глава американского Госдепа Марко Рубио в интервью Fox News.

"По сути, они превратились в агентство, которое считает, что они даже не являются правительственным учреждением США, что они - глобальная благотворительная организация, что они берут деньги налогоплательщиков и тратят их как глобальную благотворительность, независимо от того, отвечает это национальным интересам или нет", - сказал Рубио.

По его словам, "USAID не только не сотрудничает", они "подрывают работу", проводимую администрацией США. Сотрудники агентства не считают, что работают на США, подчеркнул госсекретарь.

"Есть вещи, которые мы делаем через USAID, и которые мы должны продолжать делать, это имеет смысл. И нам придется решить, что лучше - через Государственный департамент или через что-то другое, например, через реформированное USAID? Это процесс, над которым мы работаем", - заявил Рубио.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке помощи другим странам. В понедельник чиновников USAID отправили в отпуск из-за их отказа предоставить сотрудникам департамента эффективности государственного управления (DOGE) доступ к конфиденциальным данным. Илон Маск, возглавляющий DOGE, заявил, что агентство должно прекратить работу. По его словам, с этим согласен Трамп.

По информации NBC, более тысячи сотрудников и подрядчиков USAID уже уволены или находятся в отпусках в связи с практически полным замораживанием помощи администрацией Трампа зарубежной помощи.