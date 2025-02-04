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Рубио заявил, что USAID не считается с национальными интересами США

Рубио заявил, что USAID не считается с национальными интересами США
Цветы перед штаб-квартирой USAID в Вашингтоне
Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Агентство США по международному развитию (USAID) в своей работе не учитывает интересы страны, а иногда даже подрывает работу властей, заявил глава американского Госдепа Марко Рубио в интервью Fox News.

"По сути, они превратились в агентство, которое считает, что они даже не являются правительственным учреждением США, что они - глобальная благотворительная организация, что они берут деньги налогоплательщиков и тратят их как глобальную благотворительность, независимо от того, отвечает это национальным интересам или нет", - сказал Рубио.

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По его словам, "USAID не только не сотрудничает", они "подрывают работу", проводимую администрацией США. Сотрудники агентства не считают, что работают на США, подчеркнул госсекретарь.

"Есть вещи, которые мы делаем через USAID, и которые мы должны продолжать делать, это имеет смысл. И нам придется решить, что лучше - через Государственный департамент или через что-то другое, например, через реформированное USAID? Это процесс, над которым мы работаем", - заявил Рубио.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке помощи другим странам. В понедельник чиновников USAID отправили в отпуск из-за их отказа предоставить сотрудникам департамента эффективности государственного управления (DOGE) доступ к конфиденциальным данным. Илон Маск, возглавляющий DOGE, заявил, что агентство должно прекратить работу. По его словам, с этим согласен Трамп.

По информации NBC, более тысячи сотрудников и подрядчиков USAID уже уволены или находятся в отпусках в связи с практически полным замораживанием помощи администрацией Трампа зарубежной помощи.

Госдеп США Марко Рубио USAID
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