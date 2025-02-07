Глава Еврокомиссии отнесла нелегальных мигрантов к гибридным угрозам

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что нелегальные мигранты на польской границе являются частью "давления гибридных атак" на Польшу, и пообещала помочь с этим бороться.

"Это не просто двусторонний вопрос, с которым может справиться только Польша. Это вызов европейского масштаба, поэтому для него нужно европейское решение. Это мы, европейцы, должны решать, кто приезжает в Европу и при каких обстоятельствах", - сказала глава ЕК на пресс-конференции в Гданьске, где в пятницу проходило выездное заседание Еврокомиссии.

Она напомнила, что в декабре прошлого года ЕК предоставила Польше дополнительное финансирование для безопасности восточной границы. И во время начавшегося польского председательства в Совете ЕС Еврокомиссия выдвинет предложение об увеличении такой поддержки.

"Но мы также должны заняться нелегальными мигрантами, которые не имеют права оставаться в ЕС в случае отрицательного решения по их заявлениям о предоставлении убежища. Они должны вернуться домой в свою страну. И для этого мы представим предложение по ускорению этих возвращений", - пообещала фон дер Ляйен.