В Конгрессе США предложили увеличить бюджет Пентагона

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Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Бюджетный комитет Конгресса США выступил с инициативой увеличить бюджет Пентагона на $150 млрд.

В настоящее время бюджет американского оборонного ведомства уже составляет около $900 млрд.

В проекте внесенного законопроекта указывается, что эти дополнительные средства нужны для поддержания боевой готовности, наращивания сил ВМС, модернизации ядерных систем и создания интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны США, с инициативой которой выступил президент Дональд Трампа, назвав ее "Железным куполом для Америки".