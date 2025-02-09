Трамп пообещал не депортировать принца Гарри

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует депортировать из страны британского принца Гарри, несмотря на судебный процесс по вопросу его визы, сообщает в субботу The New York Post.

"Я не хочу этого делать. Я оставлю его в покое. У него и так достаточно проблем с его женой. Она ужасная", - заявил Трамп газете, говоря о возможной депортации принца.

Также Трамп похвалил старшего брата Гарри, наследного принца Уильяма, отметив, что он "прекрасный молодой человек". Американский Президент встретился с Уильямом в декабре на церемонии по случаю открытия Нотр-Дама в Париже.

Стратегический исследовательский институт США Heritage Foundation подал в суд на министерство внутренней безопасности США после того, как принц опубликовал свою автобиографию "Запасной" в 2023 году. В книге Гарри признается, что пробовал наркотики, в частности кокаин, марихуану и психоделические вещества. Для получения американской визы необходимо заполнить анкету, в которой, помимо прочего, есть вопрос о том, принимал ли подающий заявление на визу наркотики. Положительный ответ может стать причиной для отказа в выдаче визы.

В Heritage Foundation предположили, что принц Гарри мог соврать, заполняя опросник, или получить поблажки от администрации бывшего президента США Джо Байдена. Институт призывает министерство обнародовать документы, чтобы узнать, не солгал ли принц.

В сентябре 2024 года суд постановил, что анкеты, которые заполнял Гарри, не будут обнародованы, и дело было закрыто. На этой неделе его вновь открыли.