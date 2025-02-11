Министр финансов США посетит Украину на этой неделе

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Глава Минфина США Скотт Бессент на этой неделе посетит Киев в рамках обсуждения возможной передачи Украиной природных ресурсов в обмен на финансовую помощь, сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на источники.

Бессент станет первым членом администрации президента США Дональда Трампа, который посетит Киев, отмечается в сообщении.

Ранее Трамп заявлял, что хочет заключить соглашение с Украиной, в рамках которого США получат доступ к редкоземельным металлам на территории страны в обмен на финансовую и военную помощь.