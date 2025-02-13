"Ростелеком" восстановил поврежденный кабель связи в Балтийском море

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" завершило восстановительные работы на подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) "Балтика" от Кингисеппа до Калининграда в акватории Балтийского моря в исключительной экономической зоне Финляндии, сообщил оператор.

"Работоспособность линии связи, соединяющей Калининградскую область с магистральной цифровой сетью Российской Федерации, восстановлена в полном объеме", - говорится в сообщении.

Повреждения кабеля произошли в северной части акватории Балтийского моря вследствие внешнего воздействия - предположительно, якорем иностранного судна в результате нарушений правил мореплавания. Поврежденные участки кабеля подводной линии находились на расстоянии 40 км друг от друга.

Восстановительные работы 8 февраля начало российское спасательное судно "Сивуч". Работы выполнены в рамках договора с компанией "Булат" (входит в ГК "Ростелеком") с использованием отечественных материалов и оборудования.

"Ростелеком" отмечает, что авария на ПВОЛС "Балтика" не повлияла на работу инфраструктуры связи и оказание услуг пользователям в Калининградской области - передача данных была организована по резервным каналам связи.