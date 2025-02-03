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В Швеции не нашли доказательств диверсии при повреждении кабеля 26 января

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Прокуратура Швеции не нашла доказательств умышленного повреждения телекоммуникационного кабеля Латвия-Швеция.

"Следствие сейчас четко показывает, что никакой диверсии не было. Мы считаем, что повреждение кабеля передачи данных связано с плохими погодными условиями, а также с неадекватным оборудованием судна и отсутствием у персонала навыков мореплавания", - заявил прокурор Матс Люнгквист изданию Aftonblsdet.

По его словам, расследование подтвердило, что ответственность за повреждение кабеля несет задержанное властями судно Vezhen. Судно, задержанное на прошлое неделе, освобождено.

26 января в Балтийском море между Вентспилсом и Готландом был поврежден подводный кабель связи между Швецией и Латвией.

Силовые структуры Швеции 27 января задержали судно, которое ходит под мальтийским флагом и эксплуатируется болгарской компанией.

Болгарская компания с самого начала отрицала диверсию и заявила, что якорь случайно упал в сложных погодных условиях.

Готланд Латвия Швеция Матс Люнгквист Балтийское море Вентспилс Vezhen
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