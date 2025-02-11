Трамп считает, что Иран готов к сделке с США

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что достигнет соглашения с Ираном по ядерной сделке.

"Я думаю, мы заключим сделку по Ирану", - сказал он в интервью Fox News.

Трамп добавил, что предпочел бы заключить сделку, которая "не причинит им (Ирану - ИФ) вреда".

По мнению президента США, противовоздушная оборона Ирана в значительной степени неработоспособна, что делает его более уязвимым и готовым сесть за стол переговоров.

"Я думаю, они нервничают, я думаю, они напуганы", - заявил американский лидер.

Ранее президент Трамп подписал указ, предусматривающий восстановление политики максимального давления на Иран. При этом Трамп заявил, что не намерен доводить дело до вооруженного противостояния с Ираном и хотел бы заключить с Тегераном соглашение по иранской ядерной проблеме, чтобы избежать конфронтации.

В минувший четверг Минфин США объявил о санкциях против трех танкеров и нескольких организаций в разных странах в связи с поставками нефти из Ирана в КНР.