В Вирджинии объявили чрезвычайное положение из-за снежной бури

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор штата Вирджиния (восточное побережье США) Гленн Янгкин объявил чрезвычайное положение из-за снежной бури, по всему штату закрыли школы, сообщает во вторник агентство Associated Press.

По данным метеорологических служб, на севере и в центральной части Вирджинии может выпасть до 25,4 см снега, а толщина ледяного покрова на дорогах будет доходить до 1,3 см.

Власти предупредили о возможных перебоях с электричеством. Компания Appalachian Power, обслуживающая 1 млн клиентов в Западной Вирджинии, Вирджинии и Теннесси, к утру вторника запросила у других энергетических компаний 700 работников для устранения неполадок.

Предупреждения о неблагоприятных погодных условиях действуют и в других штатах на востоке страны: Кентукки, Нью-Джерси, Теннесси, а также на севере Джорджии.

Метеорологи предупреждают жителей о том, что в среду циклон принесёт экстремальный холод в центральные регионы США. Температура в штате Монтана может опуститься до минус 36 градусов Цельсия. По словам представителей служб спасения, волонтёры будут раздавать бездомным спальные мешки, куртки, варежки и другие тёплые вещи.