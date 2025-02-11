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В Дамаске сообщили о решении Турции снять ограничения на сирийские товары

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Турецкая сторона приняла решение снять ограничения, введенные на торговлю и транзит сирийских товаров, сообщает во вторник агентство САНА со ссылкой на директора по связям Главного управления сухопутных и морских портов Сирии Мазена Алуша.

По его словам, консультации с министерство торговли Турции "закончились решением снять ограничения на поставки сирийских товаров и продуктов на турецкий рынок". Кроме того, отметил Алуш, Анкара разрешит транзит товаров из САР через свою территорию в третьи страны.

Турция и Сирия приостановили соглашение о свободной торговле в 2011 году, когда в САР началась гражданская война.

Ранее в феврале президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Сирии в переходный период Ахмад аш-Шараа провели в Анкаре переговоры на темы обеспечения безопасности на сирийской территории и экономических отношений.

В конце ноября 2024 года вооружённые оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского правительства на переходный период.

29 января лидер "Хайят Тахрир аш-Шам" (террористическая группировка, запрещенная в России) Ахмад аш-Шараа был назначен президентом Сирии на время переходного периода.

Сирия Турция
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