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Нетаньяху призвал военных Израиля быть готовыми к любому развитию событий в Газе

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение военному командованию укрепить позиции вокруг и внутри сектора Газа после того, как в группировке ХАМАС решили отложить запланированное на 15 февраля освобождение израильских заложников, сообщает во вторник Associated Press.

В израильском руководстве пояснили, что Нетаньяху дал поручение не только усилить позиции военных, но и "быть готовыми к любым сценариям, если ХАМАС не отпустит заложников".

Ранее во вторник премьер провел встречу с кабинетом министров Израиля по вопросам безопасности. Заседание длилось более четырех часов.

В понедельник в ХАМАС приняли решение отложить освобождение очередной группы заложников. В группировке отметили, что пошли на такой шаг, так как усмотрели со стороны Израиля нарушения соглашения о прекращении огня. После этого министр обороны Израиля Исраэль Кац дал распоряжение армии перейти в состояние "наивысшей готовности".

Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января. Соглашение предусматривает три этапа. На первом группировка должна освободить 33 израильских заложника в обмен на 1,5 тыс. находящихся в тюрьмах Израиля палестинских заключенных. На втором и третьем этапах, условия которых еще предстоит конкретизировать, обмен пленными продолжится. На третьем этапе также должно начаться восстановление разрушенной в ходе вооруженного конфликта инфраструктуры Газы.

Хроника 07 октября 2023 года – 11 февраля 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Биньямин Нетаньяху ХАМАС Израиль сектор Газа
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