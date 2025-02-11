Глава ЕК обсудила Украину с вице-президентом США

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и вице-президент США Джей Ди Вэнс встретились во вторник в Париже и, помимо двусторонних отношений, обсуждали Украину, сообщила пресс-служба ЕК.

"Председатель фон дер Ляйен и вице-президент Вэнс подтвердили прочность отношений между ЕС и США и их жизненно важную роль в сегодняшнем геополитическом ландшафте. Председатель фон дер Ляйен подчеркнула приверженность ЕС справедливому и прочному миру для Украины. Она подчеркнула необходимость постоянного единства в оказании непоколебимой поддержки Украине", - говорится в пресс-релизе по итогам встречи.

Также сообщается, что глава ЕК подтвердила "приверженность ЕС справедливым торговым отношениям, в то время как обе стороны выразили намерение отдать приоритет экономическим областям, представляющим взаимный интерес, включая энергетику".

Встреча состоялась "на полях" парижского саммита по проблемам искусственного интеллекта. В связи с этим фон дер Ляйен указала на устремленность ЕС на развитие ИИ "для блага всех при сохранении открытого и конкурентного рынка".