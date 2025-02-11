Поиск

Глава ЕК обсудила Украину с вице-президентом США

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и вице-президент США Джей Ди Вэнс встретились во вторник в Париже и, помимо двусторонних отношений, обсуждали Украину, сообщила пресс-служба ЕК.

"Председатель фон дер Ляйен и вице-президент Вэнс подтвердили прочность отношений между ЕС и США и их жизненно важную роль в сегодняшнем геополитическом ландшафте. Председатель фон дер Ляйен подчеркнула приверженность ЕС справедливому и прочному миру для Украины. Она подчеркнула необходимость постоянного единства в оказании непоколебимой поддержки Украине", - говорится в пресс-релизе по итогам встречи.

Также сообщается, что глава ЕК подтвердила "приверженность ЕС справедливым торговым отношениям, в то время как обе стороны выразили намерение отдать приоритет экономическим областям, представляющим взаимный интерес, включая энергетику".

Встреча состоялась "на полях" парижского саммита по проблемам искусственного интеллекта. В связи с этим фон дер Ляйен указала на устремленность ЕС на развитие ИИ "для блага всех при сохранении открытого и конкурентного рынка".

США ЕК ЕС Урсула фон дер Ляйен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Вице-президент США на этой неделе планирует встретиться с Зеленским

В Белом доме заявили, что РФ освободила экс-сотрудника посольства США Фогеля

Трамп рассчитывает получить сектор Газа бесплатно

Трамп рассчитывает получить сектор Газа бесплатно

В Италии задержали около 130 человек в ходе операции против мафии

В Италии задержали около 130 человек в ходе операции против мафии

США вводят санкции против двух граждан РФ и провайдера услуг за кибератаки

Операция США и союзников против хуситов

Bloomberg отметил, что судоходство в Красном море по-прежнему не восстановилось

Bloomberg отметил, что судоходство в Красном море по-прежнему не восстановилось

Супербоул собрал рекордную аудиторию в США - 126 млн человек

Супербоул собрал рекордную аудиторию в США - 126 млн человек

FT сообщила о подготовке реформы бюджета ЕС с увеличением трат на оборону

FT сообщила о подготовке реформы бюджета ЕС с увеличением трат на оборону

Газ в Европе подорожал до двухлетнего максимума - $622 за тысячу кубометров

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2169 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне35 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5841 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе336 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту110 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });