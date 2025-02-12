В рабочей программе ЕК на 2025 год поддержка Украины названа приоритетом

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия приняла рабочую программу на 2025 год, в которой Украина названа приоритетом ЕС, а также изложены цели ЕК по повышению конкурентоспособности, укреплению безопасности и усилению экономической устойчивости.

В разделе международных задач говорится, что действия в поддержку Украины "остаются приоритетом".

Помимо этого, упоминается приверженность ЕС задаче установить "справедливый, всеобъемлющий и прочный мир, основанный на двугосударственном решении, на Ближнем Востоке".

Также сказано, что стратегия в отношении средиземноморского и черноморского регионов сосредоточена "на региональном сотрудничестве, экономических инвестициях и безопасности".

Отдельно выделена "стратегическая повестка ЕС-Индия", призванная обеспечить "всеобъемлющий подход к определению областей общего стратегического интереса".

В сфере безопасности и обороны ЕК планирует "создание надежного будущего для европейской обороны", при сотрудничестве с НАТО.