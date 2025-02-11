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Вице-президент США на этой неделе планирует встретиться с Зеленским

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс планирует в конце этой недели провести переговоры в Мюнхене с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает во вторник Politico со ссылкой на источники.

"Вице-президент Джей Ди Вэнс в пятницу встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил источник знакомый с планами американского вице-президента", - пишет издание.

Оно напоминает, что Вэнс и Зеленский в конце этой недели прибудут в Мюнхен на ежегодную конференцию по безопасности. В Германию Вэнс отправится со спецпосланником президента США по России и Украине Китом Келлогом.

Зеленский США Джей Ди Вэнс Кит Келлог
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