В Кремле усомнились в отлете российских чиновников в Мюнхен на самолете США

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле поставили под сомнение информацию о том, что самолет ВВС США, доставивший в Москву россиянина Александра Винника, на обратном пути захватил представителей России, направлявшихся в Мюнхен.

"Мне об этом ничего неизвестно. Могу только сказать, что вряд ли российские официальные лица пользовались бы американским военным самолетом. Но впрочем, мне ничего об этом неизвестно", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос на брифинге.