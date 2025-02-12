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Япония попросила США не облагать ее сталь и алюминий пошлинами в 25%

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Японское правительство направило в Вашингтон просьбу освободить Японию от 25-процентных пошлин на импортируемые в США сталь и алюминий. Об этом сообщает в среду Kyodo со ссылкой на японский кабинет министров.

"Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси сказал, что посольство Японии в США передало официальный запрос правительства", - сообщает агентство.

Накануне президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в 25% на всю импортируемую сталь и алюминий. "Речь идет о пошлинах в 25%, без исключений, не важно из каких стран", - сказал Трамп. Тарифы должны вступить в силу 12 марта.

По данным Kyodo, за 2024 год экспорт японской стали в США составил $2 млрд. На Японию пришлись 1,4% поставок стали в США. Экспорт японского алюминия в США составил примерно $172 млн.

В первый президентский срок Трамп также вводил 25% пошлины на импортируемую сталь и 10% – на алюминий.

Однако при президенте США Джо Байдене Япония получила квоты на беспошлинный ввоз в США 1,25 млн тонн в год. Если поставки превышали лимит, они облагались пошлинами.

США Япония Дональд Трамп
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