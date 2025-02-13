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В Европе опасаются, что США возложат на нее бремя обеспечения безопасности после конца украинского кризиса

В Европе опасаются, что США возложат на нее бремя обеспечения безопасности после конца украинского кризиса
Фото: Michele Tantussi/Getty Images

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Власти европейских стран полагают, что президент США Дональд Трамп потребует от них играть главную роль в обеспечении безопасности и восстановлении Украины после завершения кризиса в этой стране, сообщает в четверг Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

"Более полудюжины высокопоставленных европейских чиновников сказали FT, что они ожидают таких требований от Трампа в свой адрес: европейцы должны платить за восстановление Украины, размещать там войска для обеспечения мирного соглашения, в выработке которого они не участвовали", - отмечает газета.

"Американцы не видят роли для Европы в больших геополитических вопросах, связанных с войной (...) Трамп видит в нас источник денег. Честно говоря, нам неясно, какое место мы займем за столом переговоров в обмен на деньги", - заявил высокопоставленный представитель ЕС.

При этом в странах Европы ожидают прояснения ситуации при контактах на Мюнхенской конференции по безопасности с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и спецпосланником президента США по России и Украине Китом Келлогом.

Однако, по данным газеты, в европейских столицах полагают, что Трамп не желает какой-либо роли для США в обеспечении безопасности Украины после конца кризиса. "США говорят: мы добились прекращения огня, остальное - ваше дело (...), такое нам не подходит", - отметил европейский дипломат, знакомый с ходом бесед.

В Европе также выражают сомнения в том, что ей удастся предоставить достаточно денег, оружия и военных для выполнения целей в отношении Украины.

В среду Трамп и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор. Трамп по итогам беседы сообщил, что договорился с Путиным начать переговорный процесс для завершения конфликта на Украине.

США ЕС Дональд Трамп РФ Украина
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