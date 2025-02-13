Трамп предположил, что РФ в нынешней ситуации не согласится на вступление Украины в НАТО

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп предположил, что Россия при урегулировании украинского кризиса не согласится на вступление Киева в НАТО.

"Я не вижу, каким образом Россия, в той ситуации, которая сложилась сейчас, может допустить вступление Украины в НАТО", - сказал он журналистам в четверг в Белом доме.

Трамп повторил, что согласен с оценками главы Пентагона Пита Хегсета заявившего в среду, что надежды на членство Киева в Североатлантическом альянсе, а также на возвращение к границам, которые были у Украины до 2014 года, нереалистичны.

"Думаю, его вчерашние заявления - правильные", - сказал Трамп.