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Макрон призвал Европу активизировать усилия в области обеспечения независимости от США

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон требует от Европы наращивать усилия, чтобы с приходом к власти Дональда Трампа обеспечить независимость континента от Соединенных Штатов в экономическом, технологическом в военном отношениях.

"Макрон призвал Европу укрепить свою независимость в ответ на возвращения Дональда Трампа в Белый дом, которое он назвал "электрошоком", - сообщает Financial Times.

"Для Европы - это момент для ускорения и действий", - подчеркнул он.

Макрон предупредил, что Европа должна "подтянуться" экономически, технологически и в военном отношении, чтобы обеспечить свое будущее, включая поддержку Украины, говорится в публикации.

В качестве уязвимых точек Европы Макрон назвал зависимость от США в области безопасности и энергетическую зависимость от России. По его словам, оборона также должна стать одним из приоритетов, Европе следует развивать свою промышленную базу, а не полагаться на американское оружие.

Издание обращает внимание, что после телефонного разговора Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным Макрон признал, что президент США создал "окно возможностей" для переговоров по украинскому урегулированию, но подчеркнул, что президент Украины Зеленский "должен возглавить переговоры о суверенитете и территориальной целостности своей страны, предостерегая от любого урегулирования, напоминающего капитуляцию".

США Эммануэль Макрон Украина Дональд Трамп
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