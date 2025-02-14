Саудовская Аравия готова стать площадкой для переговоров Путина и Трампа

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Эр-Рияд готов стать площадкой для переговоров президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, сообщил МИД Саудовской Аравии.

"Королевство выражает готовность с радостью провести саммит в Саудовской Аравии", - говорится в пресс-релизе саудовского ведомства.

В нем отмечается, что Саудовская Аравия продолжает предпринимать "усилия для достижения долгосрочного мира между Россией и Украиной".

Ранее Трамп заявил, что в пятницу представители США, России и Украины проведут в Германии встречу для обсуждения украинского конфликта, а на следующей неделе встретятся в Саудовской Аравии.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в свою очередь сообщал, что Эр-Рияд фигурировал в качестве возможного места встречи президентов РФ и США.

"Для двух стран Эр-Рияд подходит. Действительно, Эр-Рияд фигурировал. Но пока никаких решений ни на рабочем уровне, ни на высшем на этот счет не принималось и не фиксировалось. Будет ли это Эр-Рияд или другая столица, мы не знаем", - сказал Песков в интервью Первому каналу.



