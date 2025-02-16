Песков отметил, что РФ учтет срыв Минских договоренностей на переговорах по Украине

Дмитрий Песков Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Россия будет учитывать при дальнейшем формулировании позиций по Украине факт срыва Минских договоренностей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия не забывает это все. Мы, естественно, это все будем учитывать и при формулировании позиции", - сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Журналист опубликовал отрывок в своем телеграм-канале.

Так Песков ответил на вопрос, каковы гарантии, что Россию не обманут в ходе переговоров, как это произошло с Минскими договоренностями, которые никто не собирался выполнять, и с учетом расширения НАТО.

"Романтический период завершен, сейчас время прагматизма, время опираться на опыт прошлых лет", - сказал он.

"Этот опыт прошлых лет. Мы же тоже учимся, мы не стоим на месте. Мы приобрели солидный опыт в том, как отстаивать наши интересы таким образом, чтобы не угодить в сети каких-то лживых обещаний", - отметил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также заявил, что обман Москвы Западом с реализацией Минских соглашений стал для России уроком, который поможет ей в будущем наилучшим образом отстаивать свои интересы. "Здесь не нужно ни на кого обижаться. На обиженных воду возят. Здесь нужно использовать любой опыт, который имел место в прошлом, чтобы в будущем улучшить свои позиции", - добавил он.

В частности, Песков заявил, что это позволяет определить, "кто отвечает за свои слова, а кто не отвечает".