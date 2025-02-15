Келлог считает, что РФ может предложить Украине отказ от применения военной силы в будущем

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог выразил мнение, что Москва в качестве компромисса в переговорах с Киевом могла бы пообещать более не прибегать к военной силе в будущем.

Уступки "могли бы касаться территорий, отказа от использования военной силы в будущем", заявил Келлог в разговоре с участниками Мюнхенской конференции по безопасности.

Однако, по его словам, Россия не откажется от сокращения своих военных сил. В то же время он упомянул, что можно пойти на "неудобные" для российской стороны действия.

"К примеру, можно попробовать разрушить альянсы, какие есть сейчас", - пояснил Келлог, уточнив, что речь идет о контактах России с КНДР, Ираном и КНР.

Спецпосланник Трампа подчеркнул, что выражает свое личное мнение по этому вопросу.