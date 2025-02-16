Поиск

США обещали Киеву участие в переговорах по урегулированию украинского конфликта

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио заверил украинских чиновников в том, что Киев станет участником переговоров по урегулированию конфликта на Украине, сообщила The Wall Street Journal.

"Госсекретарь Рубио заявил своему украинскому коллеге, что Вашингтон не намерен отстранять Украину от переговоров", - говорится в сообщении.

В миреУкраину не пригласили на переговоры США и РФ в Саудовской АравииЧитать подробнее

Рубио также сказал, что "по мнению дипломатов, присутствовавших на встрече министров иностранных дел стран G7 в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, так поступить было бы глупо", отмечает издание.

Это заявление было сделано после того, как президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что его страна не согласится на мирное соглашение, навязанное ей сверху, говорится в сообщении.

Украина, безусловно, будет участвовать в переговорах по урегулированию, но главным визави по этой теме является Вашингтон, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы, конечно, понимаем, что главным нашим визави в данном процессе является Вашингтон", - сказал он.

"Так или иначе, конечно же, Украина будет участвовать в переговорах. Конечно же, будет и двусторонний российско-американский трек этого диалога, и трек, который, конечно же, будет связан с вовлеченностью Украины", - добавил Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что на следующей неделе представители США и России встретятся в Саудовской Аравии и отметил, что Украина тоже будет частью встречи сторон.

Председатель комитета палаты представителей по иностранным делам американского конгресса Майк Маккол в интервью Politico в кулуарах Мюнхенской конференции сообщил, что в Саудовскую Аравию на переговоры по Украине поедут советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц, спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио.

США Марко Рубио Украина Россия переговоры
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Британский премьер примет участие во встрече лидеров ЕС В Париже

Рубио в разговоре с Лавровым заявил о стремлении Трампа урегулировать украинский конфликт

Украину не пригласили на переговоры США и РФ в Саудовской Аравии

Макрон созывает срочную встречу глав ЕС для обсуждения отношений с Трампом

Макрон созывает срочную встречу глав ЕС для обсуждения отношений с Трампом

РФ и США договорились поддерживать канал связи для решения экономических проблем

Лавров и Рубио продолжат контакты, в том числе для подготовки встречи на высшем уровне

ЦИК Абхазии признал выборы президента республики состоявшимися

Что случилось этой ночью: суббота, 15 февраля

Православные христиане отмечают Сретение

Православные христиане отмечают Сретение

Ди Вэнс заявил Зеленскому о стремлении Трампа достичь устойчивого мира на Украине

Ди Вэнс заявил Зеленскому о стремлении Трампа достичь устойчивого мира на Украине
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5861 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне38 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе341 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России51 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2172 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России39 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });