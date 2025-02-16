США обещали Киеву участие в переговорах по урегулированию украинского конфликта

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио заверил украинских чиновников в том, что Киев станет участником переговоров по урегулированию конфликта на Украине, сообщила The Wall Street Journal.

"Госсекретарь Рубио заявил своему украинскому коллеге, что Вашингтон не намерен отстранять Украину от переговоров", - говорится в сообщении.

Рубио также сказал, что "по мнению дипломатов, присутствовавших на встрече министров иностранных дел стран G7 в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, так поступить было бы глупо", отмечает издание.

Это заявление было сделано после того, как президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что его страна не согласится на мирное соглашение, навязанное ей сверху, говорится в сообщении.

Украина, безусловно, будет участвовать в переговорах по урегулированию, но главным визави по этой теме является Вашингтон, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы, конечно, понимаем, что главным нашим визави в данном процессе является Вашингтон", - сказал он.

"Так или иначе, конечно же, Украина будет участвовать в переговорах. Конечно же, будет и двусторонний российско-американский трек этого диалога, и трек, который, конечно же, будет связан с вовлеченностью Украины", - добавил Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что на следующей неделе представители США и России встретятся в Саудовской Аравии и отметил, что Украина тоже будет частью встречи сторон.

Председатель комитета палаты представителей по иностранным делам американского конгресса Майк Маккол в интервью Politico в кулуарах Мюнхенской конференции сообщил, что в Саудовскую Аравию на переговоры по Украине поедут советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц, спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио.