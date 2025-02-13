Поиск

Кремль подтвердил участие Украины в будущих переговорах с США

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Украина, безусловно, будет участвовать в переговорах по урегулированию, но главным визави по этой теме является Вашингтон, заявил "Первому каналу" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы, конечно, понимаем, что главным нашим визави в данном процессе является Вашингтон", - сказал он.

"Так или иначе, конечно же, Украина будет участвовать в переговорах. Конечно же, будет и двусторонний российско-американский трек этого диалога, и трек, который, конечно же, будет связан с вовлеченностью Украины", - добавил Песков.

Так Песков ответил на вопрос, как Кремль рассматривает роль Украины в переговорах.

По его словам, во время телефонного разговора президентов России и США правовой статус Владимира Зеленского не обсуждался.

Комментируя телефонную беседу Владимира Путина и Дональда Трампа, Песков сказал 13 февраля, что Россия начала подготовку переговорной группы по организации встречи двух лидеров. На вопросы об участии Китая и Евросоюза в переговорах, он ответил, что об этом говорить еще рано.

Позднее Песков сказал "Первому каналу", что участие европейцев в переговорах президенты не обсуждали.

"Это никак не обсуждалось. И европейские дела никак не затрагивались во вчерашней беседе", - сказал он.

Он заметил, что европейцам здесь "нужно будет беседовать с Вашингтоном, чтобы как-то застолбить свое место". "Потому что мы, конечно, понимаем, что главным нашим визави в данном процессе является Вашингтон", - сказал Песков.

Вечером 12 февраля, сразу после телефонного разговора президентов, Песков сказал, что они обсуждали урегулирование на Украине и что Путин согласился с Трампом, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров", - добавил Песков. Трамп же затем заявил, что договорился с президентом России начать переговорный процесс для завершения конфликта на Украине.

Дмитрий Песков США Украина Дональд Трамп Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин будет рад принять Трампа в Москве 9 мая, если будет принято такое решение

Путин будет рад принять Трампа в Москве 9 мая, если будет принято такое решение

Обвинение запросило шесть лет колонии для блогера Блиновской

На корпусе танкера в порту Усть-Луга обнаружено третье повреждение

Правительство внесет в Думу три десятка мер по борьбе с телефонным мошенничеством

Госслужбы и банки РФ не смогут применять иностранные мессенджеры при общении с клиентами

Госслужбы и банки РФ не смогут применять иностранные мессенджеры при общении с клиентами

В Думу внесли поправки об исполнении решения о призыве в армию в течение года

Суд оштрафовал владельца танкера "Волгонефть 239" на 300 тыс. рублей

Разлив мазута в Керченском проливе

Владелец "Волгонефти 239" назвал причиной крушения судна ветроволновую нагрузку

Владелец "Волгонефти 239" назвал причиной крушения судна ветроволновую нагрузку

В вечернюю сессию 12 февраля объем торгов акциями на "Мосбирже" достиг рекорда

РФ обсудила со странами-экспортерами газа совместные операции на рынке СПГ и противодействие санкциям

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе339 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне38 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2171 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5846 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });