Кремль подтвердил участие Украины в будущих переговорах с США

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Украина, безусловно, будет участвовать в переговорах по урегулированию, но главным визави по этой теме является Вашингтон, заявил "Первому каналу" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы, конечно, понимаем, что главным нашим визави в данном процессе является Вашингтон", - сказал он.

"Так или иначе, конечно же, Украина будет участвовать в переговорах. Конечно же, будет и двусторонний российско-американский трек этого диалога, и трек, который, конечно же, будет связан с вовлеченностью Украины", - добавил Песков.

Так Песков ответил на вопрос, как Кремль рассматривает роль Украины в переговорах.

По его словам, во время телефонного разговора президентов России и США правовой статус Владимира Зеленского не обсуждался.

Комментируя телефонную беседу Владимира Путина и Дональда Трампа, Песков сказал 13 февраля, что Россия начала подготовку переговорной группы по организации встречи двух лидеров. На вопросы об участии Китая и Евросоюза в переговорах, он ответил, что об этом говорить еще рано.

Позднее Песков сказал "Первому каналу", что участие европейцев в переговорах президенты не обсуждали.

"Это никак не обсуждалось. И европейские дела никак не затрагивались во вчерашней беседе", - сказал он.

Он заметил, что европейцам здесь "нужно будет беседовать с Вашингтоном, чтобы как-то застолбить свое место". "Потому что мы, конечно, понимаем, что главным нашим визави в данном процессе является Вашингтон", - сказал Песков.

Вечером 12 февраля, сразу после телефонного разговора президентов, Песков сказал, что они обсуждали урегулирование на Украине и что Путин согласился с Трампом, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров", - добавил Песков. Трамп же затем заявил, что договорился с президентом России начать переговорный процесс для завершения конфликта на Украине.