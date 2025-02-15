Украину не пригласили на переговоры США и РФ в Саудовской Аравии

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Киев к настоящему времени не был проинформирован и не получал приглашений на встречу представителей РФ и США по украинскому конфликту, которая должна будет состояться в Саудовской Аравии, сообщает журналист Fox News в субботу.

"Высокопоставленное украинское официальное лицо сообщило, что украинскую сторону "не приглашали и не информировали" о грядущих переговорах США и РФ в Саудовской Аравии", - написала журналист телеканала Нана Саджайя в социальной сети X.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что на следующей неделе представители США и России встретятся в Саудовской Аравии. Он отмечал, что Украина тоже будет частью встреч между сторонами.

Также Bloomberg сообщало в субботу, что американскую делегацию могут возглавить советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Согласно информации издания, детали встречи и окончательный список ее участников все еще прорабатываются. Переговоры, вероятнее всего, состоятся в Эр-Рияде.