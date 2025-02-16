Что произошло за день: воскресенье, 16 февраля

Оценка Кремлем разговора Путина и Трампа, гибель людей при атаках дронов в Белгородской области, второй тур выборов в Абхазии

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Состоявшийся телефонный разговор Путина и Трампа - мощный сигнал о попытке решить проблемы через диалог, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

- Участие Киева и Европы в переговорах по Украине потребуется на более поздних этапах, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

- Трое мирных жителей погибли при атаке дрона ВСУ в Белгородской области на въезде в село Графовка. Еще одна женщина погибла в результате атаки беспилотника на автодороге Двулучное - Уразово.

- Второй тур досрочных президентских выборов в Абхазии, как ожидается, пройдет 1 марта. В нем примут участие кандидаты в президенты Абхазии Бадра Гунба и Адгур Ардзинба.

- Аделия Петросян выиграла финал Гран-при по фигурному катанию. Василиса Кагановская и Максим Некрасов стали победителями в танцах на льду, Анастасия Мишина и Александр Галлямов - в соревновании спортивных пар.