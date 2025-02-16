Поиск

Что произошло за день: воскресенье, 16 февраля

Оценка Кремлем разговора Путина и Трампа, гибель людей при атаках дронов в Белгородской области, второй тур выборов в Абхазии

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Состоявшийся телефонный разговор Путина и Трампа - мощный сигнал о попытке решить проблемы через диалог, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

- Участие Киева и Европы в переговорах по Украине потребуется на более поздних этапах, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

- Трое мирных жителей погибли при атаке дрона ВСУ в Белгородской области на въезде в село Графовка. Еще одна женщина погибла в результате атаки беспилотника на автодороге Двулучное - Уразово.

- Второй тур досрочных президентских выборов в Абхазии, как ожидается, пройдет 1 марта. В нем примут участие кандидаты в президенты Абхазии Бадра Гунба и Адгур Ардзинба.

- Аделия Петросян выиграла финал Гран-при по фигурному катанию. Василиса Кагановская и Максим Некрасов стали победителями в танцах на льду, Анастасия Мишина и Александр Галлямов - в соревновании спортивных пар.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трое мирных жителей погибли при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Песков отметил, что РФ учтет срыв Минских договоренностей на переговорах по Украине

Песков отметил, что РФ учтет срыв Минских договоренностей на переговорах по Украине

Песков назвал разговор Путина и Трампа мощным сигналом к диалогу и готовности говорить о мире

В Кремле назвали разговор Путина и Трампа конструктивным и доброжелательным

Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США

Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США

Более 1,9 тыс. человек включены в реестр пропавших в курском приграничье

Что произошло за день: суббота, 15 февраля

Водоснабжение нарушено в трех селах Республики Алтай из-за землетрясения

Издательство "Просвещение" подало в суд иск к ФАС

Издательство "Просвещение" подало в суд иск к ФАС

МИД РФ поблагодарил партнеров за помощь в освобождении заложника ХАМАС

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе342 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне38 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5863 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России51 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2172 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России39 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });