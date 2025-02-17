Группировка M23 укрепляет позиции в захваченном городе Букаву в Конго

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Группировка "Движение 23 марта" (М23) закрепляет контроль над занятым в минувшие выходные городом Букаву - административным центром провинции Южное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), сообщает Associated Press (AP).

По данным агентства, бойцы М23 патрулируют на автомобилях центральные районы города и главные транспортные развязки.

Тем временем сотрудники Красного Креста ищут останки погибших в городе.

AP напоминает, что М23 захватили Букаву - город с населением 1,3 млн человек, второй по величине на востоке ДРК - в воскресенье после того, как конголезские войска отошли из него. Многие жители тоже попытались бежать, на улицах были замечены мародеры.

Однако в понедельник в городе начинает восстанавливаться обычное движение, население снова выходит из домов. Пограничный переход с Руандой остается закрыт, как и магазины.

Назначенный М23 губернатор провинции Северное Киву заявил, что порты в Букаву и Гоме возобновят работу во вторник. Навигация на одном из крупнейших африканских озер Киву, на котором стоят эти два города, закрыта с конца января.

С января 2025 года M23 ведет наступление на востоке ДРК, ранее группировка захватила Гому - столицу провинции Северное Киву

Группировка действует с 2012 года, представляет интересы этнического меньшинства тутси. К этой народности относится нынешний президент Руанды Поль Кагаме. В 1994 году возглавляемый им Руандийский патриотический фронт остановил геноцид руандийских тутси со стороны хуту. Власти Руанды утверждают, что часть организаторов геноцида перебралась в ДРК, вошла в союз с правительством и угрожает проживающим там тутси.

По оценкам ООН, М23 поддерживают 4 тыс. руандийских военных. Некоторые наблюдатели озвучивали цифру 7 тыс. человек.

Власти ДРК заявляют, что Руанда использует подконтрольные ей группы для захвата и разработки минеральных богатств ДРК, в частности речь идет о колумбите-танталите (колтан, колумбо-танталит) - материале, используемом для изготовления компонентов многих электронных устройств. В Африке, преимущественно на востоке ДРК, находится 80% разведанных запасов этого минерала.