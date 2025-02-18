Литва не будет направлять своих военных на Украину

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Отправка литовских военных на Украину в настоящее время не обсуждается, заявила главный советник президента Литвы по внешней политике Аста Скайсгирите.

"Пока речь не идет об отправке каких-либо воинских контингентов на Украину", - сказала Скайсгирите в эфире новостной радиостанции Ziniu radijas.

При этом она добавила, что "мы можем помогать Украине в качестве инструкторов".

Ранее в Минобороны Литвы сообщали, что с начала военных действий на Украине Вильнюс оказал Киеву военную помощь на сумму более 767 млн евро. "Общая поддержка Литвы Украине носит долгосрочный характер и уже превысила полтора миллиарда евро", - добавили там.