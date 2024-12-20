Литва направила Украине 10 млн евро на укрепление ОПК

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Литва направила Украине финансовую помощь в размере 10 млн евро, сообщила в пятницу пресс-служба министерства национальной обороны страны.

Отмечается, что эти средства "предназначены для финансирования оборонной промышленности Украины, укрепляя ее потенциал в долгосрочной перспективе".

Также сообщается, что Коалицией по разминированию, возглавляемой Литвой и Исландией, направлено 46 млн евро, "чтобы в следующем году полностью экипировать семь украинских саперных батальонов".

"С начала военных действий Литва оказала Украине военную поддержку на сумму более 736 млн евро. Общая поддержка Литвы Украине носит долгосрочный характер и уже превысила полтора миллиарда евро", - отметили в Минобороны Литвы.