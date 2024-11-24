Литва передала Украине партию вооружения

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Вильнюс передал Киеву партию вооружения и оснащения для армии, сообщила пресс-служба министерства национальной обороны Литвы.

"Литва продолжает оказывать военную поддержку Украине. На этой неделе в Украину прибыли электрогенераторы для ее армии, запчасти для бронетехники М113, различные виды вооружения и их части", - говорится в сообщении.

"Литва в ответ на запросы Украины в этом году уже поставила 155-мм боеприпасы, бронемашины М113, противодронные системы, зимнее сезонное снаряжение и комплекты теплой одежды, боеприпасы для противотанковых гранатометов Carl Gustaf, дистанционные детонационные системы RISE-1, генераторы, погрузчики, прицепы и другое сопутствующее оснащение", - сказали в министерстве.

В Минобороны отметили, что с начала российской СВО на Украине Вильнюс оказал Киеву военную помощь на сумму более 705 млн евро. Как добавили в ведомстве, "общая поддержка Литвы Украине носит долгосрочный характер и уже превысила один миллиард евро".