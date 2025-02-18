Спецпосланник Трампа назвал прошедшие переговоры с Россией конструктивными

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Переговоры США с Россией в Эр-Рияде получились конструктивными и позитивными, заявил во вторник спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

"Переговоры были позитивными, оптимистичными, конструктивными", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи.

Уиткофф добавил, что в дальнейшем будет ясно, способны ли эти контакты принести конкретные результаты.

Изначально Уиткофф занимался только ближневосточной тематикой, однако в феврале стало известно, что он взял на себя часть функций и по переговорам по украинской тематике.



