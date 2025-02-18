Новак заявил, что атака на КТК была ответом Украины на переговоры между США и РФ

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Снижение объемов прокачки нефти по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) после атаки БПЛА на нефтеперекачивающую станцию (НПС) Кропоткинская на Кубани превышает 30%, сообщил вице-премьер Александр Новак президенту Владимиру Путину на совещании с правительством.

"В результате включения резервной схемы прокачки, минуя Кропоткинскую перекачивающую станцию, в общем-то мы видим снижение объема примерно на 30-40% по отношению к тому уровню, который был до атаки беспилотников", - сказал Новак.

По его словам, предстоит большая работа по восстановлению данного объекта, поскольку там использовалось энергетическое оборудование также западных стран - газотурбинная установка компании Siemens. "Сейчас идет окончательное обследование этого объекта. Но в целом мы понимаем, Владимир Владимирович, что достаточно длительный период потребуется для восстановления этой работы, и объемы прокачки нефти будут уменьшены", - сказал он.

"По оценке экспертов, атака украинских беспилотников - это так называемый ответ на обсуждения, которые состоялись на Мюнхенской конференции. И, скорее всего, это ответ Соединенным Штатам Америки со стороны Украины относительно переговоров, которые были запланированы", - добавил вице-премьер.

КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские - на шельфе Каспия - с морским терминалом в Новороссийске. Протяженность маршрута составляет 1511 км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана. Сейчас КТК спо0собен транспортировать с казахстанской территории порядка 72,5 млн тонн нефти в год и до 83 млн тонн нефти в год - через Россию.

В 2024 году КТК транспортировал по системе 63,01 млн тонн нефти.

После атаки нескольких дронов 17 февраля в КТК сообщили, что пустили нефть в обход пострадавшей НПС Кропоткинская, так что объем прокачки был ограничен. В Минэнерго Казахстана заявили, что казахстанская нефть транспортируется по КТК без ограничений.

Акционерами КТК, кроме "Транснефти" и России, являются: Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.