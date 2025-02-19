Трамп заявил, что Киев мог решить проблемы с Москвой еще несколько лет назад

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - У Украины еще несколько лет назад были возможности для того, чтобы решить разногласия с Россией, причем лишь с небольшими территориальными потерями, заявил президент США Дональд Трамп.

"Они обиделись, что не были представлены (на переговорах Москвы м Вашингтона в Эр-Рияде - ИФ)? Так у них была возможность быть на переговорах в течение последних трех лет. И даже еще раньше", - сказал Трамп журналистам во Флориде.

По его мнению, если бы подобные переговоры прошли на более раннем этапе, "даже не самый хороший переговорщик несколько лет назад нашел бы решение, причем не теряя много территорий".

"Они обеспокоены, что их не было на встрече? Им надо было давно заняться этим и заключить сделку", - добавил американский лидер.

Ранее сообщалось, что Трамп остался доволен переговорами Москвы и Вашингтона в Саудовской Аравии по украинскому кризису.

"Теперь я гораздо больше уверен в возможности сделки, все прошло очень хорошо. Россия хочет прийти к какому-то решению", - заявил он.