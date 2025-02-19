Трамп может ввести пошлины в 25% на импорт в США машин, чипов и лекарств

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп может ввести в начале апреля пошлины в 25% на импорт в Соединенные Штаты автомобилей, полупроводниковых компонентов и фармацевтической продукции.

Решение может быть объявлено 2 апреля, заявил американский президент журналистам в своей резиденции в Мар-а-Лаго во вторник. Администрация Трампа должна завершить оценку торговых мер к 1 апреля, пишет MarketWatch.

"Вероятно, я скажу вам это 2 апреля, но это будет где-то в районе 25%", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о размере возможных пошлин для автомобилей.

Говоря о тарифах на импорт чипов и фармпрепаратов, он заявил, что "они составят 25% и выше и существенно вырастут в течение года".

Трамп добавил, что хотел бы дать компаниям "время, чтобы привыкнуть", прежде чем объявлять о новых пошлинах на импорт. Новые меры будут вводиться поэтапно, чтобы предоставить компаниям "небольшой шанс" перенести предприятия в США.

Американский президент не обозначил, будут ли дополнительные пошлины направлены на определенные страны или на весь импорт в США.