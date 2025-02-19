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Бразильского экс-президента Болсонару обвинили в попытке госпереворота

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Прокуратура Бразилии предъявила экс-президенту Жаиру Болсонару обвинения в заговоре против действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, сообщают в среду западные СМИ.

"План государственного переворота в 2022 году предполагал меры, доходившие вплоть до убийства избранных президента (Лулы да Силвы) и вице-президента (Жералду Алкмина), а также судьи Верховного суда (Алешандри ди Мораиса). Болсонару одобрил этот план", - говорится в заявлении прокуратуры.

Обвинительное заключение передали в Верховный суд Бразилии. Экс-президенту грозит от 12 до 40 лет тюремного заключения.

В прокуратуре отметили, что Болсонару и еще 33 человека, в частности, кандидат в вице-президенты в 2022 году Уолтер Брага Нетту, также обвиняются "в подстрекательстве и исполнении действий, противоречащих принципу разделения властей в демократическом правовом государстве".

Кроме того, Болсонару обвиняют в причастности к беспорядкам в январе 2023 года, на которые, по словам прокуратуры, он сподвиг своих сторонников. Они прорвали полицейские оцепления и ворвались в здания парламента, Верховного суда и резиденцию президента.

Болсонару 69 лет. Власти ему запретили баллотироваться на пост президента до 2030 года, однако он активно выступает в оппозиции к действующему президенту и намерен добиться разрешения на участие в президентских выборах в 2026 году.

Бразилия Жаир Болсонару Лула да Силва
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