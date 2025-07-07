Трамп раскритиковал обвинителей бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выступил в защиту бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, которому предъявляют многочисленные обвинения в связи с деятельностью против действующих властей страны.

"Бразилия поступает ужасно, преследуя бывшего президента Жаира Болсонару (...) Он ни в чем не виноват, он боролся за народ", - написал Трамп в Truth Social. Он добавил, что знаком с Болсонару и считает его сильным лидером, искренне любящим свою страну.

"Его преследование - ни что иное, как атака на политического оппонента. Единственный суд, который должен состояться в Бразилии - это суд избирателей, и он называется выборами", - подчеркнул Трамп.

В феврале прокуратура Бразилии предъявила экс-президенту Жаиру Болсонару обвинения в заговоре против действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Обвинительное заключение передали в Верховный суд Бразилии. Экс-президенту грозит от 12 до 40 лет тюремного заключения.

В прокуратуре отметили, что Болсонару и еще 33 фигуранта, в частности, кандидат в вице-президенты в 2022 году Уолтер Брага Нетту также обвиняются "в подстрекательстве и исполнении действий, противоречащих принципу разделения властей в демократическом правовом государстве".

Кроме того, Болсонару обвиняют в причастности к беспорядкам в январе 2023 года, на которые, по словам представителей прокуратуры, он сподвиг своих сторонников. Тогда они прорвали полицейские оцепления и ворвались в здания парламента, Верховного суда и резиденцию президента.

Болсонару 69 лет. Власти ему запретили баллотироваться на пост президента до 2030 года, однако он активно выступает в оппозиции к действующему президенту и намерен добиться разрешения на участие в президентских выборах в 2026 году.