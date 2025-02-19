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Монголия создала совет по работе с инвесторами по образцу Сингапура

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Власти Монголии переформатировали совет экономического развития при премьер-министре Лувсаннамсрайне Оюун-Эрдэнэ, сосредоточив его работу, в частности, на привлечении в страну иностранных инвестиций, сообщается на сайте монгольского правительства.

"Цель состоит в том, чтобы привести функции и сферу деятельности совета в соответствие со стандартами советов экономического развития Сингапура и Бахрейна, которые стали мировыми эталонами, а половина предстоящей работы совета должна быть направлена вовне и сосредоточена на привлечении иностранных инвестиций", - говорится в сообщении.

В числе других направлений работы обновленного совета: поддержка деятельности текущих инвесторов и предпринимателей, а также продвижение государственно-частного партнерства и содействие развитию бизнеса. Таким образом, власти страны намерены сформировать новую структуру экономики.

Как в свою очередь отмечается на сайте министерства иностранных дел Монголии, в тот же день глава МИД страны Бахтмунхийн Батцэцэг встретилась с министром торговли, промышленности и инвестиций Омана Кайсом Мухаммадом Аль-Юсефом. Стороны договорились о расширении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

В частности, обсуждалось создание совместного инвестиционного фонда и привлечение инвестиций в проекты и программы в таких сферах, как горнодобывающая промышленность, энергетика, туризм и сельское хозяйство. Например, речь может идти об экспорте из Монголии в Оман мяса и мясной продукции, шерсти и кашемировых изделий.

Монголия Сингапур
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