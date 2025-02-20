Молдавия может получить до 2 млрд евро на реформы, направленные на интеграцию в европейский рынок

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил в среду вечером о достижении договоренности с Европарламентом о выделении около 2 млрд евро на поддержку реформ и экономического роста в Молдавии.

"Этот пакет поможет молдаванам внедрить ключевые реформы, укрепить свою экономику и продвинуться по пути ее интеграции в единый рынок ЕС", - заявил министр по европейским делам председательствующей в Совете ЕС Польши Адам Шлапка.

В сообщении совета отмечается, что между законодателями ЕС достигнуто предварительное соглашение о создании нового инструмента для поддержки Молдавии - Фонда реформ и роста. Ожидается, что этот фонд будет помогать стране в период с 2025 по 2027 год и, как планируется, предоставит до 385 млн евро в виде грантов и 1,5 млрд евро - в виде кредитов. В Брюсселе обещают, что эти кредиты будут "льготными, с длительным сроком погашения и выгодными процентными ставками".

Достигнутое предварительное соглашение теперь должно быть официально одобрено обоими институтами ЕС.