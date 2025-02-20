В ЕК заявили, что расширение ЕС должно происходить на основе достижений стран

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Расширение ЕС остаётся приоритетом для Еврокомиссии (ЕК) и является долгосрочной инвестицией в мир, безопасность и стабильность, и условия вступления в союз основываются на заслугах стран-кандидатов, заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Гийом Мерсье.

"Расширение ЕС - это политический, геостратегический и моральный императив, и, действительно, нужно завершить пополнение союза. В настоящее время есть значительное окно возможностей для стран, которые желают присоединиться к Европейскому союзу", - сказал пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе в четверг.

"Важно также напомнить в этом случае, что расширение - это процедура, базирующаяся на заслугах, на основательных реформах, которые должны быть реализованы желающими присоединиться к союзу различными странами", - добавил Мерсье.

Журналисты задали пресс-секретарю вопрос, не ускорит ли наметившееся охлаждение отношений между ЕС и США процесс вступления в Евросоюз Молдавии, Украины и стран Западных Балкан.

Мерьсье согласился, что события на Украине "лишний раз подчеркнули геополитическую важность расширения", но оно, тем не менее, должно происходить на основе достижений стран-кандидатов и реформ, в том числе касающихся уважения основополагающих прав.

Отвечая на вопрос, не создаёт ли нынешняя геополитическая обстановка стимулов для ускорения допуска стран-кандидатов на единый европейский рынок, Мерсье сказал, что уже создан и работает ряд инструментов, облегчающих для Молдавии, Украины и государств Западных Балкан такую возможность и обеспечивающих их поэтапное внедрение на рынок ЕС. "Мы уже видим такое развитие, запущенное Европейской комиссией несколько лет назад параллельно работе по расширению", - заключил официальный представитель ЕК.



