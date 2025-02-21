Референдум о принятии новой Конституции Армении состоится в 2026 году

Фото: Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Референдум о принятии новой Конституции Армении пройдет после парламентских выборов 2026 года, заявил глава правящей парламентской фракции "Гражданский договор" Айк Конджорян в эфире Общественного телевидения Армении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости изменения Конституции республики.

"Принятие новой Конституции имеет существенное значение, поскольку все референдумы, проведенные для принятия действующей Конституции, имеют нелегитимность в общественном восприятии. Стратегической целью принятия новой Конституции является переход от остаточного функционирования безгосударственной нации к функционированию государствообразующего народа", - сказал Пашинян в телеобращении.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал условия для подписания мирного договора с Арменией.

"Есть два момента, которые армянская сторона должна сделать. Первое - это изменить свою Конституцию. Потому что в Конституции существует ссылка на декларацию о независимости, которая в свою очередь содержит территориальные претензии к Азербайджану, где бывшая "Нагорно-Карабахская" автономная область объявляется частью Армении. Поэтому изменение Конституции - это не наша (Азербайджана - ИФ) прихоть, это просто объективные условия", - сказал Алиев в интервью ВГТРК в декабре прошлого года.