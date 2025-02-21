ЕС выделит 1,9 млрд евро на помощь Молдавии, грант составит 20% от этой суммы

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Европейский союз увеличил объем финансирования Фонда стабильности и роста для Молдавии до 1,9 млрд евро, грант составит 20% от этой суммы, сказал депутат Европейского парламента Зигфрид Мурешан.

"После тесных переговоров с Европейской комиссией удалось достичь соглашения между институтами Европейского союза об увеличении фонда. (...) Европейская комиссия предложила, чтобы грант составил 7% из 1,8 млрд евро. Затем было принято решение увеличить сумму до 1,9 млрд евро. Я предложил увеличить сумму гранта с 7% до 20%. В общей сложности, грант составит 520 млн евро. Также договорились, что вместо 115 млн евро в конце апреля поступит 315 млн евро. Нам удалось получить еще 100 млн безвозвратных средств, благодаря чему общая стоимость пакета увеличилась с 1,8 млрд евро до 1,9 млрд", - заявил Мурешан журналистам в Кишиневе.

Он сообщил, что "часть денег - это невозвратные средства, деньги, которые Молдавия получает бесплатно от ЕС и которые Молдавии никогда не придется возвращать; другая часть - это кредиты с очень выгодными условиями, низкими процентами, длительным сроком погашения".

По его словам, правительство может использовать эти деньги для улучшения экономической и социальной ситуации в стране.

Европейский парламент, Еврокомиссия и Европейский совет достигли консенсуса по плану поддержки Молдавии в размере 1,9 млрд евро. Поддержка предоставляется для ускорения социально-экономических реформ в Молдавии, укрепления устойчивости и продвижения интеграции в ЕС.