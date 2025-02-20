ЕС выделит Молдавии 200 млн евро до конца апреля в рамках помощи на 1,9 млрд евро

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Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Кишинев получит от Евросоюза предварительное финансирование на 200 млн евро в рамках согласованного в среду Европарламентом, Еврокомиссией и Советом ЕС масштабного пакета помощи в размере 1,9 млрд евро, сообщил председатель делегации Европарламента по связям с Молдавией Зигфрид Мурешан.

"Мы быстро достигли соглашения, которое будет окончательно вынесено на голосование в Европейском парламенте в начале марта. Закон вступит в силу, план может быть реализован, а Молдавия получит финансовую помощь. Нам также удалось увеличить предварительное финансирование для республики с 7%, как изначально предлагала Европейская комиссия, до 18%", - сказал Мурешан, которого цитирует госагентство "Молдпресс".

По его словам, "мы получили 200 млн евро дополнительного предварительного финансирования для Молдавии, деньги поступят к концу апреля". Кроме того, "мы получили дополнительно 100 млн евро (дополнительно к ранее обсуждавшимся 1,8 млрд евро - ИФ) в виде грантов - средств, которые Молдавия получает от Евросоюза и которые ей никогда не придется возвращать, сюда также входят 60 млн евро, предназначенные для региона на левом берегу Днестра", - уточнил Мурешан.

Ранее сообщалось, что Европарламент и государства ЕС в среду вечером согласовали новый план поддержки Молдавии стоимостью 1,9 млрд евро. Средства будут предоставлены в 2025-2027 годах для ускорения социально-экономических реформ в этой стране. Основная сумма представляет собой долгосрочные льготные кредиты на 1,5 млрд, остальное - гранты.

10 октября прошлого года председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила в Кишиневе, что ЕС предоставит Молдавии рекордную за всю историю независимости республики сумму поддержки в размере 1,8 млрд евро.